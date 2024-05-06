近日大陸浙江金華一對夫妻駕駛特斯拉高衝下山路不幸發生事故身亡，由於事故發生後，該車上記錄儀的關鍵時刻數據消失，引起遇難者家屬質疑。特斯拉公司對此回應稱，目前仍以警方的資訊為準，公司會提供警方必要的支持，在調查期間不便過多干涉。

據《快科技》報導，在大陸「五一假期」前3天，浙江金華的一對夫妻駕駛特斯拉Model Y回家途中發生事故，車輛從盤山公路衝了下去，2人經搶救無效死亡。

據特斯拉車主的表弟湯先生表示，去年年底他的表哥在蕭山花30來萬人民幣（約合台幣128萬元）買了一輛特斯拉Model Y，這輛車到出事故前開了6個月左右。

報導說，事故車主的親屬表示，目前他們對事故詳情瞭解的還不多，但讓人感疑惑的有2個方面：

第1個疑惑就是車速，湯先生說，在交警隊他的岳父聽到處理事故的民警向領導匯報，當時最高車速達到了120km，這個數字讓家人們都很震驚，盤山公路上怎麼可能開這麼快。

第2個疑惑就是現場沒有刹車制動的痕跡，事發後湯先生和家人們去了現場，他們發現一個很奇怪的情況。湯先生說道，「按道理車輛在行駛狀態行車記錄儀肯定有用的，即使撞擊讓它癱瘓沒用，那撞擊瞬間的記錄總是有的，可現在民警說直接沒有了，多少讓人覺得匪夷所思，不得不有其他不好的想法。」

特斯拉方面相關負責人則對大陸媒體表示，這起事故他們已經關注到，目前還是以警方的資訊為准，他們會提供警方必要的支持，但主要是警方在處理，他們不便過多干涉。

《紅星新聞》指出，發生事故的夫妻倆在金義新區做電商，在當地買了房子，生育2個孩子。親屬湯先生表示，事發當天下午5點20分，車輛在潘石線翻越太陽嶺時車輛撞壞護欄，衝向山下，翻滾了30多米才停下，雖然當時路人立即報警，可2人還是沒有搶救回來。

報導說，這起事故引起了大陸民眾對於電動汽車安全性的關注，特斯拉作為電動汽車行業的領頭羊，其車輛的安全效能一直是消費者關注的焦點。