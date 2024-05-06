112年度綜合所得稅報稅自5月開跑，上周已有大批民眾搶先報稅！為了讓民眾更快速輕鬆掌握報稅新知，財政部中區國稅局特別整理六大變動重點，讓民眾快速理解；此外，中區國稅局為鼓勵民眾多多利用「手機或網路完成綜合所得稅申報」，祭出總獎金465萬元的抽獎活動，最大獎可獨得現金20萬元！

中區國稅局指出，六大變動重點包括：一、調高每人基本生活所需費用金額。112年度每人基本生活所需之費用金額為20.2萬元，相較111年度的19.6萬元，增加6,000元。

二、因應民法修正調降成年年齡為滿18歲，除因在校就學、身心障礙或無謀生能力，得由其他納稅義務人列報為受扶養親屬外，應自行辦理綜合所得稅結算申報。112年度滿18歲成年者，今年5月可選擇單獨申報當納稅義務人，或被申報為扶養親屬。

三、長期照顧特別扣除額適用資格放寬。第一，勞動部已修正外國人從事就業服務法工作資格及審查標準，得聘雇外籍家庭看護工之條件，放寬特定身障項目，並增加使用長期居家照顧、日間照顧服務或家庭托顧服務連續六個月、或經神經科或精神科醫師評估為失智症且CDR1分以上者，符合條件者，均可列報長期照顧特別扣除額。第二，衛生福利部修正「個人符合長期照顧特別扣除額之須長期照顧之身心失能者資格」，自112年度起，身心失能者於課稅年度入住住宿式服務機構或團體家屋，全年達90日，或前一年度已入住達90日且持續入住至課稅年度死亡者，亦可列報長期照顧特別扣除額。

四、個人受控外國企業（CFC）制度之施行。配合國際反避稅趨勢，防杜個人藉於低稅負國家或地區設立CFC作海外投資並保留盈餘不分配，規避我國稅負，並經行政院核定自112年1月1日施行，今年5月首次申報，CFC當年度依規定計算CFC營利所得後計入個人同年度基本所得額課稅。

五、網路申報新增下載「查調資料稅額估算表」服務。今年只要透過手機報稅或網路申報系統－線上版，進入申報系統後點擊「查調資料稅額估算表」即可開啟PDF檔，該稅額估算表包含所得、列舉扣除額資料及稅額計算式。但有以下情形不提供該估算表：（一）申請限制查調或所得及扣除額分開提供案件。（二）上一年度申報勾選分居案件。（三）查調無所得資料案件。另如已透過網路或手機完成申報後，則不再提供稅額估算表下載功能。

六、網路申報附件上傳服務，提高上傳容量及延長上傳時間。網路申報附件上傳容量每申報戶由10MB提高至15MB，除透過網路申報系統上傳外，今年於「財政部電子申報繳稅服務網」新增附件上傳系統入口點，透過該入口點上傳申報附件，可延長至今年6月11日，上傳附件檔案格式限於清晰可辨識之文件檔（PDF）及圖檔（JPG及PNG），可單檔上傳，民眾可多加利用。