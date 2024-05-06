東森超視《Chill Chill懂事長》於6日首播，莎莎、蔡黃汝、徐新洋攜手主持，與來賓大聊「爸媽育兒路的最大阻礙？寵孫魔人行徑讓人心好累」主題，本集邀請到徐乃麟來幫兒子站台，徐乃麟笑說：「節目首錄找我當來賓，希望大家不要有壓力，我的個性早就痛改前非了。」

徐新洋回憶起小時候跟爸爸相處的時光，他透露徐乃麟是寵兒魔人：「我坐在爸爸的肩頭上一整天，看麥可傑克遜的演唱會！」徐乃麟也說：「我們從還沒開場到結束，將近3個小時，搖滾區喔！」

徐新洋也加碼爆料，今年過年時，爸爸包了近６位數的紅包給孫子：「但我以前念書的時候，一個月幾千塊而已，所以我覺得反差蠻大的；我看到後，就跟我老婆講，我們要不要趕快回家生一個？」對此，徐乃麟也笑說，兒子小的時候，家裡環境沒有那麼好，現在財富比較自由，就多疼孫子一點」。