立院6日續審國會改革法案，綠營黨團總召柯建銘竟失言說出「4月3日老天有眼發生大地震，是要救台灣的民主」，雖然柯隨即道歉，但仍被痛批根本是在災民傷口灑鹽。媒體人陳揮文直言，柯建銘雖然是立法院最資深的立委，但對他專業實質的表現卻沒什麼印象，反而比較記得前立法院長王金平跟他一搭一唱，關說司法也是。甚至柯建銘兒子涉及大麻案，也推說手機掉了就沒有再查下去，這招也只有爸爸是柯建銘才有用。

「現在立法院最資深的立委是柯建銘，那...(黃)揚明兄講到一世英名，應該是調侃啦！因為我對柯建銘在立法院的表現...沒什麼印象？」陳揮文6日在《新聞大白話》節目質疑，就是王金平跟他一搭一唱？那為什麼國民黨的立法院長，韓國瑜也是國民黨的，王金平也是國民黨的，為什麼王金平在當院長的時候，柯建銘可以這麼囂張？「那柯建銘在關說司法的時候，是誰幫他喬的？是王金平幫他喬的！」

陳揮文直言，王金平甚至因為這樣子跟馬英九翻臉，這不都是歷史的事實嗎？

陳揮文提到，柯建銘的兒子涉及到大麻的案子，警方還網開一面？柯建銘的兒子說：我手機掉了！他就不查？所以以後大家被檢警查案的時候，就說手機掉了，就不能再查了？「除非你爸爸是柯建銘，不然這一招是沒用的！」

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