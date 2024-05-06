加拿大搖滾歌手艾薇兒（Avril Lavigne），16歲以創作歌手身分出道，有著許多經典歌曲，以瀟灑率性態度和風格受到粉絲喜愛，曾因罹患萊姆病而離開娛樂圈養病2年，近年重返歌壇。日前她在IG上分享出席活動的照片，臉些微變腫外，網友更批評：「你的化妝看起來很垃圾」。

艾薇兒2002年發行第一張專輯《展翅高飛》就獲得空前的成功和超高人氣，是不少人心目中的童年女神，最近一張專輯則是2022年推出的《愛是個爛東西》，一共發行過7張錄音室專輯，獲獎無數，曾獲得了八項葛萊美獎的提名。近期忙於巡迴演唱會的她，本月22日將在溫哥華演出，不少歌迷都相當期待。

不過，近日39歲艾薇兒在IG分享的近照中，被不少粉絲擔心，感覺狀態不是很好，照片中，她頂著招牌煙燻妝，穿上透膚黑色蕾絲禮服，照片看起來完全沒有修過，艾薇兒看起來明顯浮腫之外，整體看起來十分沒有氣色，一名網友更直言：「她看起來像是好幾個月沒洗澡了，頭髮看起來黏黏的，眼影看起來很可怕，想木炭一樣」。

該名網友點出，艾薇兒現在的妝髮看起來都缺乏藝術美感，感嘆地說：「這就是為什麼我連在IG上都沒有分享她的照片了。 是的，艾薇兒·拉維尼肯定不存在了」，不少網友批評：「你的化妝看起來很垃圾」、「衣服是垃圾袋，還是收垃圾的新制服」。不過也有不少粉絲表示艾薇兒還是很美，是女王，要網友放過她，不要亂批評，認為她以這個年紀，加上生病的狀況之下，能維持現在這樣，已經很好了。