以色列軍方下令，在拉法(Rafah)東部地區的居民請依人道通路疏散後，這意味著攻擊可能即將開始。美國拜登總統在星期一與以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)通電話溝通，再次表達反對以色列發兵的立場。他們交談了約30分鐘，於稍早結束。

CNN報導，白宮明確表示，擔心戰火造成更大的人道危機，美國政府對任何入侵拉法的行動，都抱持不同意的態度。 同樣的，歐洲政治圈也是反對以色列的拉法行動，包括代表法國和歐盟的政治人物，都重申反對以色列對拉法地面攻擊。

法國外交部週一表示，法國重申「堅決反對以色列對拉法的進攻，拉法有超過 130 萬人在極度困境中避難」。 法國外交部也也再次呼籲，雙方應該停火，並釋放人質。

「同時，根據國際法，強迫平民流離失所，會構成戰爭罪。」

歐盟外交與安全政策高級代表博雷爾(Josep Borrell)，在X平台(也就是推特)發表貼文警告「以色列向拉法平民發出的撤離令，預示著最壞的情況：更多的戰爭與饑荒。」

哈瑪斯表示「將暫停人質和停火談判」。總部位於倫敦的卡達媒體 新阿拉伯人報(Al-Araby Al-Jadeed) 援引哈瑪斯消息人士的話，哈瑪斯不會返回開羅繼續談判，他們說「等待調解人努力的結果」。