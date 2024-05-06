周一（6日）美股延續上一個交易日的強勁走勢。上周五公布的美國4月非農新增就業人數低於預期，重燃投資人對美國聯準會（Fed）將在今年降息的希望。美股3大指數早盤全面走揚，道瓊工業指數大漲逾百點，半導體類股也普遍上漲，輝達與超微皆飆漲逾3%。

截至台北時間6日晚間10點40分，道瓊工業指數上漲117.51點（或0.30%），暫報38793.19點；那斯達克指數上漲114.58點（或0.71%），暫報16270.91點；標普500指數上漲32.94點（或0.64%），暫報5160.73點；費城半導體指數上漲78.58點（或1.67%），暫報4794.77點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果小跌0.41%，谷歌母公司Alphabet小跌0.24%，微軟小漲0.38%，亞馬遜漲0.05%，臉書母公司Meta漲近1%。半導體類股普遍走強，輝達大漲3.17%，超微飆3.48%，但台積電ADR逆勢小跌0.13%，聯電ADR跌0.67%。

富國銀行分析師表示，非農就業數據顯示美國就業市場依然吃緊，遠不如一兩年前那麼熱，而隨著時間的推移，這應該會支持通膨進一步放緩，儘管改善將只是漸進的。

不過花旗集團首席美國經濟學家Andrew Hollenhorst近日警告，美國經濟正走向硬著陸，Fed降息將不足以拯救美國經濟。