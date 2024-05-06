觀察6日金融股中，主要由高股息殖利率、併購概念股、獲利表現佳個股領漲。

其中，共有13檔金融股漲幅超過2％，包含華南金大漲4.94％、中再保4.9％、中信金3.88％、新光金3.34％、永豐金3.17％、群益期3.1％、元大金3.1％，漲幅都在3％以上。

其次則為第一保2.88％、群益證2.86％、兆豐金2.74％、國票金2.64％、台新金2.45％、統一證2.13％。

而壽險金控龍頭的富邦金上揚1.44％、國泰金上漲1.39％，表現也在前段班。

公股銀主管分析，今年第一季財報金融股獲利優於預期，且股利發放大方，加上今年金融股，銀行業務房貸創高、理財商品大賣，保險業務逐步恢復元氣，且股債投資大賺，證券業務受惠台股不斷刷新歷史高點，台股強強滾當下，也帶動金融股今年的基本面持續看好。另外，今年的併購風潮再度啟動，也帶來金融股的股價期待空間。