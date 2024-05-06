台北市北投區中央南路昨（5日）發生一起人倫悲劇！一名58歲長期服用精神疾病藥物的婦人，疑與高齡89歲的老母口角，清晨竟以跳繩勒斃老母，直至上午10時許，胞兄發現老母趴在床邊地板，通知救護人員到場，在脖子上發現一條跳繩，老母已呈現屍僵，檢方複訊後依殺害直系血親尊親屬罪向法院聲請羈押獲准。

據了解，被控殺害老母的婦人58歲高女未婚，在某醫院從事送件人員，與家人同住透天厝，因長出現幻覺，有赴診所就醫服用相關藥物，她與89歲的老母同住在3樓的房間，兩人互相照顧，高女疑患有身心疾病。

4日晚間9時許，高母還下樓拿水龍頭沖洗騎樓地板。豈料，5日清晨高女疑與母親起口角，情緒失控下拿跳繩將母親勒斃，上午10時許，住在樓上的兄長下樓，發現老母趴在床邊的地板上，以為心臟病發，立即通知救護到場，救護人員到場將老母翻成正面，赫見脖子上有跳繩以及勒痕。

警方現場勘驗，加上高女手臂有抓痕，發現不對勁，才揭發高女於住家拿跳繩將89歲老母親勒斃，加上兄長稱有聽見妹妹喃喃自語「勒死母親」，警方偵訊時，同住的女兒回答均保持緘默，並稱自己患有精神疾病，不清楚當時發生的情形。

警方調閱錄影監視器畫面，發現死者女兒涉嫌重大，檢警訊後認婦人犯罪嫌疑重大，全案依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送臺灣士林地方檢察署偵辦，依法向法院聲押。

法官認被告涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，罪刑不輕，衡諸趨吉避凶為人之天性，故本案被告應認有逃亡之虞，綜觀全案情節，有羈押之必要，應予羈押。