一般上班族除了固定薪水，也會投資增加被動收入，一名人妻上網抱怨，老公在做大樓保全月薪3萬多，自己專職家庭主婦，但有1500張ETF在手，每月可領近20萬元，足以支應一家四口的開銷，但不知情的長輩卻不斷催促她重返職場，讓她感到很無奈。

一名人妻在Dcard發文表示，自己跟丈夫都已年過四十，先生在做大樓保全薪水3萬多，自己無業一年，目前是專職家庭主婦，家中還有2個兒子，家庭月開銷含房貸10萬有找，現階段有1500張ETF，每月配息可領近20萬元。自己只想照顧好孩子，不想再回職場，但不知情的長輩總是著急要介紹職缺，不斷催促要她去面試上班，屢次被問到很煩，讓她考慮要不要攤牌說出實情。

貼文引起眾人熱議，「每月領這現金流還要做啥工作...」、「你可以說你的職業是股東」、「看起來妳老公在體驗平民生活」、「有這麼多存款是要工作幹嘛」、「月配息欸…工作個屁，好好在家當家庭主婦比較實際吧，陪小孩的時間是無價的」、「炫耀文？」、「為什麼保全一個月三萬元有辦法存到1500張00929，將近市價3000萬」。

也有網友建議千萬不要說破，「關係不錯的長輩詢問工作，就說家庭代工就好，如果不喜歡的長輩詢問，就問對方要不要買保險？」、「建議不要攤牌，但可以用其他方式說明你們家沒有經濟問題」、「別攤牌！免得被知道了又開始情勒說，你們賺那麼多拿些孝親費」。