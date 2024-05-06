據市場研究機構TechInsights發佈的數據示，2024年第一季度，中國智慧手機出貨量為6330萬台，同比增長1%，結束了連續11個季度的年度下滑。其中蘋果iPhone銷售持續下滑，首季出貨量已跌出前5名，未來要在中國市場挽回過去的榮景恐怕是愈來愈難。

據《快科技》報導，今年1季度蘋果在中國市場佔有率僅13.7%，跌出了前五名。陸媒消遣這個過去多年的冠軍品牌已落入「Others」（其他）選項。而市佔率在蘋果之前的智慧手機品牌有：OPPO（包含一加）、榮耀、華為、vivo和小米。

報導說，前4名的OPPO、榮耀、華為和vivo的市佔率不相上下。其中OPPO一季度的出貨量為1070萬台，以16.9%的市佔率領跑中國智慧手機市場；榮耀的出貨量同比增長了1%為1060萬台，市佔率為16.7%，位居第2；華為的出貨量則同比大幅增長了118.8%為1050萬台，市佔率也達到了16.6%位居第3；vivo和小米緊隨其後位居第4和第5，市佔率分別為16.1%和15.0%。

市調機構TechInsights表示，前6大智慧手機廠商總共佔據了中國市場95.1%的份額，高於一年前的93.7%，表明市場集中度進一步提高。而中國大陸其他小一些的廠商在規模和管道方面受限，在國內市場繼續面臨巨大的挑戰。