藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，近年斜槓當起YouTuber，大膽作風圈粉無數，憑藉犀利發言與自然不做作的個性，成為各大綜藝節目的熱門嘉賓；薔薔螢幕上性格火爆，不過阿滴卻透露私下的薔薔有反差。

Youtuber阿滴日前在Threads上表示：「近期讓我覺得最反差萌的是薔薔。訊息都超有禮貌之外，在傳來感謝的文字之後還會再補上一段語音重複一次自己的感謝之意」，連曾經合作過的Joeman都誇：「真的！本人超Nice。」薔薔本人看到後回應：「哈是阿滴客氣了，阿滴才是很熱心助人的大家長，很謝謝阿滴一直以來無私的幫助」。

不少網友在底下回應：「薔薔真的很有禮貌，靠櫃看化妝品還會說謝謝」、「在鏡頭前面他只是在表演一個狀態而已」、「之前遇到薔薔，一堆人跟她拍照也沒有露出很不耐煩的表情」、「其實看到整人影片就可以看到薔薔私下真的對員工很好，她真的超棒」、「之前有跟她合作過，除了很有禮貌外，很愛使用語音訊息說明，親切度100也完全能感受出她的認真與負責」。

薔薔日前上傳去泰國清邁的克倫族部落影片，去當地體驗原始生活，當地吃飯都吃素，薔薔還下水抓魚，雖然只靠當地嚮導抓到小魚，晚餐還品味烤蝌蚪、烤椿象，經歷十分克難。