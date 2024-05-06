38歲女星宋哥（宋依璇）以模特兒身分出道，擁有180公分的高挑身材。和老公結婚多年，又有育有2個寶貝女兒。疼愛孩子的她日前在外送平台點了甜品給女兒享用，但沒想到卻食物中毒，狂吐8次，緊急送醫。

宋哥今（6）日在臉書發文提醒粉絲：「天氣炎熱，要注意外食保存」她透露上週因爲想要哄小孩開心，在外送平台上點了甜品，怎料，當天晚上孩子開始狂吐，一路吐到隔天上午，整整8次，醫生診斷後，確認是食物中毒造成。

宋哥透露她昨天看到女兒精神好多了，她也卸下心防，吃了一口女兒的冰淇淋，沒有到變成自己出狀況，她坦言：「我今天根本身體沈重到無法出門！也沒腹瀉拉出這麼多水過！發燒、無力、感覺冷！」靠著僅存的意志力自行就醫，醫生告知她被傳染了，宋哥表示：「嚴格說更像是『諾羅病毒』！謝謝醫生開了很多止瀉藥給我！他說怕我工作到一半情不自禁...」

宋哥以自己慘痛經驗，提醒大家：「外食真的注意，慎選店家！」她現在只能虛弱躺在床上休息，她也像工作夥伴喊話：「這幾天要是電話對稿，感覺我有氣無力！絕對不是態度不佳。」貼文曝光後，不少粉絲留言表示：「真的好嚇人」，宋哥則自嘲回覆：「超級可怕！根本大法師噴法」。