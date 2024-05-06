大家應該都還記得，幾年前的那場橫掃全球的新冠疫情， mRNA疫苗是使疫情消退的重要關鍵，自此也打開了mRNA的其他領域，包括惡性腦瘤的治療。現在，一項小型人體臨床試驗，一種 mRNA 疫苗已證明可以對付最惡性的膠質母細胞瘤。

新阿特拉斯(New Altas)報導膠質母細胞瘤是最常見的腦癌形式，而且它幾乎也是最難對付性的。治療包括手術切除、放射線治療和化學治療相結合，但疾病幾乎總是會復發，患者在診斷後通常只有一年餘命，僅只有約 5% 的患者，存活時間能超過五年。

佛羅裡達大學的一項新研究，可能很快為患者提供更好的選擇：mRNA 癌症疫苗。這項技術在新冦疫情中已獲得廣泛的認可，它可以快速的提醒免疫系統「危機迫近」，在這項研究中，mRNA疫苗提示免疫系統攻擊膠質母細胞瘤。

mRNA 又稱「信使核醣核酸」，這種分子本質上是一種細胞藍圖，告訴細胞要產生哪些蛋白質。我們利用基因編輯技術進行改造，生產生出具有病原體特徵但不致病的無害蛋白質，而免疫系統被這些mRNA催化後，就能訓練出具備對抗真正的病原體的抗體。

研究團隊獲得批准的小型臨床試驗，先測試安全性和可行性，他們挑選4名膠質母細胞瘤患者，他們先前接受腦部手術，切除腫瘤後，科學家從腫瘤中提取癌細胞的RNA，然後將它的特徵，做成 mRNA片段，再包裹在一層層的微粒中，再注射到患者體內，用來引發免疫反應。

研究團隊表示，雖然評估臨床效果還為時過早，但是4名患者都度過了更長的無病時間，且存活時間比預期更長。

在初期試驗成功後，接下來將擴大試驗範圍，招募24 名志願患者，以確定最佳和安全的劑量。接下來的第二階段，將進行兒童患者試驗。