台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

第三屆運彩新增的投注標的先前跟大家介紹過了橄欖球、五人制足球、沙灘排球以及手球，今天要再來跟大家介紹另一個新增的投注標的，那就是在國內各大運動中心及連鎖健身房頗受歡迎，也是2028洛杉磯奧運首度將其納入正式競賽項目的壁球，希望大家會喜歡。

壁球與網球、羽球及桌球同屬於球拍類的運動，有別於其他球拍類的運動，壁球的特色就是比賽的雙方是站在同一側的，一起面對著牆壁，在封閉的場地內以球拍將球擊向牆壁藉以分出勝負的一種室內運動。

壁球的正規賽事通常是5局3勝制，各局由率先獲得11分且領先對手至少2分者獲勝。

第1局以轉拍子的方式決定發球權，取得發球權的一方有選擇發球格的權利(左或右)，發球方如果得分就繼續發球但必須變換發球格，直到失分發球權才會換成對方。第2局起，由上1局獲勝的球員先行發球。發球時選手必須至少一隻腳要完完全全地踩在發球格內，不能踩線，另一隻腳要踩在那裡都可以，球發出去後必須擊到正面牆的上界(邊界線)與中線(牆發球線)之間且彈到對手接球區內，才算成功的發球，其後選手可運用場地中除了天花板以外的牆壁，輪流以球拍把球打到正面牆上，當球擊中正面牆後選手可以直接擊打或在彈地1次後擊打，若球在地板上彈跳超過一次無法成功回擊，則由對手得1分。

一年一度的世界壁球錦標賽(World Squash Championship)5/9(四)～5/17(五)於埃及舉行，運彩將提供不讓分玩法(就是猜輸贏)，希望喜歡壁球的朋友們可以一起來「買運彩 看比賽 更精彩」。