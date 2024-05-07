四年一度的夏季奧林匹克運動會即將於七月在巴黎登場，也讓眾多奧運概念股再次成為市場焦點議題，包括觀賞賽事的電視及螢幕面板如友達、群創，以及成衣製鞋、紡織、運動用品等族群，包括寶成、鈺齊ＫＹ、豐泰、儒鴻等個股都有望同步受惠。

法人指出，除了奧運，全球各項競技賽事運動季也將陸續於第二季啟動，像是ＭＬＢ例行賽開幕賽後，ＮＢＡ季後賽於四月中下旬也接棒，後續還有六到七月間舉辦的美洲盃及歐洲盃，亦都是運動相關個股的利多。

奧運帶動概念股展望

聚陽第一季營收八六．○八億元，年成長九．八八％，出貨量也年增十二％，法人表示，受惠市場終端需求逐漸增溫，在供應鏈下單回歸正常之下，今年營運動能將恢復成長，預估在組合改善及生產效率提升下，聚陽首季毛利率可望優於去年下半年的二六．五％，且新台幣走貶也有助提高獲利動能。

展望後市，法人預期，聚陽本季在出貨量可望維持雙位數年增、平均單價（ＡＳＰ）持平帶動下，單季營收可望年增十％；此外，美系客戶動能回溫，第三季客戶流行和休閒服飾庫存回補需求也強勁，其中，Old Navy訂單第三季有望年增五○％，GAP訂單年增達三○％，有助於下半年營運動能續走揚。

法人也看好全球製鞋龍頭寶成今年獲利表現具潛力，主要在於運動鞋業經過一年多的庫存調整，在品牌及通路端的庫存已漸漸好轉，除此之外，公司進行營運體質調整，管控成本提升獲利能力也已見成效。而寶成於疫情期間在進行產區人力調整，後續擴產重心會持續往印尼、印度轉移，目前印尼占生產比重約五成，越南約占三成。

志強ＫＹ訂單暢旺

而全球運動氣氛回溫，加上品牌客戶庫存調節已近尾聲，全球足球鞋製造龍頭志強ＫＹ第一季自結合併稅後純益達三．三九億元，季增一○二．九％、年增六四四％，ＥＰＳ一．七三元，重回二二年世足賽舉辦年的水準；且第一季三率三升，營業毛利率達二○．二％，營業利益率七．六％，淨利率八．四％。

志強為愛迪達（Adidas）、耐吉（Nike）、亞瑟士（Asics）、Brooks等國際知名運動品牌的鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域，銷售市場以歐美為主，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。而除了奧運商機之外，全球重要足球賽事將陸續接棒登場，都可望明顯挹注志強ＫＹ營運，除今年的歐洲盃外，明、後年分別有世界盃、世足賽等賽事，後市營運可期。

另外，在經歷庫存風暴後，市場普遍認為自行車最壞的時間已過，預計今年下半年開始庫存消化將告一段落；再者，中國戶外休閒熱潮推升公路自行車需求，市場表現佳，將進一步挹注自行車雙雄，今年來也可見美利達、巨大股價觸底反彈。

美利達樂觀預期第二季末庫存可望回到正常水位，其中電動自行車及高階自行車的庫存調整進度優於中低價車款，可望率先庫存調整完畢；法人預期，美利達今年年營收可望回到正成長軌道。巨大預期下半年隨新車款銷售進入旺季，訂單需求可望回溫，且近年在中國銷售表現持續成長，加上越南廠銷往歐美享有關稅優惠，尤其是二五年起越南銷往歐洲的自行車關稅可望大降，可避開從中國廠出口面臨的關稅問題，法人同樣看好巨大今年營運表現。（全文未完）

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