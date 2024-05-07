台北市一名吳姓男子，透過網路遊戲，認識國中少女小萱（化名），沒多久2人便開始交往，不料，吳男竟然色慾薰心，在住處與小萱2度發生性交行為，直到小萱母親發現她女月經一直沒有來，經詢問後得知實情，小萱母親憤而報警提告。

法院審理，吳男對於犯行坦承不諱。法官審酌，被吳男明知小萱未滿16歲，竟為逞一己私欲，罔顧身心人格之健全發展及心靈感受，對小萱2度做出性交行為，妨礙身心發展，甚至影響日後對正確兩性關係之認知，所生危害甚鉅。

法官考量，吳男已與小萱及其母親達成和解，並約定以分期之方式給付，且已履行第一期款項。

法官認，吳男先前並未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，加上犯後坦承犯行，且已成立和解並履行部分給付，可認應能知所警惕，信無再犯之虞，所宣告之刑，以暫不執行為適當。

日前依法宣判，吳男犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共2罪，各處刑6月。應執行10月。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內履行和解賠償。可上訴。

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