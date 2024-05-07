洪姓男子在2022年10月23日晚間8時許，在莊男的位住處前，因不滿莊母以水潑濕其友人的機車，因而去找莊男理論，2人為此爆發口角，不料，洪男竟抓狂持刀揮砍，莊男左前臂被砍傷，導致伸肌腱斷裂3條及橈神經分支破損等傷害。莊男憤而報警提告，並求償100萬元。

法院審理，莊男指控，洪男砍傷他後，擔心他及家人報案，竟對他、母親及妻子嗆聲：「恁爸沒有差嘿這條啦！我沒差嘿這條，警察仔來我跟你說，之後我跟你們沒完沒了…」、「我沒差嘿你這一條！我跟你說啦，恁爸揹7、8條案件的啦！恁爸絕對跟你沒完…」。

「拿刀傷害，傷害6個月以下的，恁爸有的是錢啦，恁爸有的是錢啦，我跟你說我犯很多條去了。拿刀殺人很多次了…我跟你說那個不可能收押啦！不可能收押啦！等恁爸作完筆錄他就死了啦…」。

刑事部分，莊男一審被依犯傷害罪，處有期徒刑6月；又犯恐害危害安全罪，處拘役50日，可易科罰金。民事求償部分，莊男主張，醫療費用40461元、薪資損失48萬6120元，另請求給付47萬3419元精神慰撫金，總計100萬元。

法官認，吳男收到合法通知後，無正當理由，言詞辯論期日未到場，也沒提出相關書狀，勘認莊男主張屬實。日前依法判決，莊男應賠償醫療費用支出合計4萬461元，薪資損失48萬6120元，精神慰撫金以15萬元為適當，合計得請求金額為67萬6581元。可上訴。