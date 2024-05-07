男子阿國（化名）指控妻子小萱（化名），與郭姓男主管發生婚外情，2023年1月17日，2人入住摩鐵發生性行為，又於同年月28日再邀小萱前往摩鐵，他察覺有異而發現實情，隨即隔天清晨要求郭男出面說明，他不滿告家庭破裂，導致他身心極度痛苦，憤而對郭男提告求償100萬元。

法院審理，郭男辯稱，阿國所提之證據，不足以證明他與小萱有不正當男女關係，他自從小萱到職起，就是他的主管，他與小萱及其他同仁均維持良好同事互動關係，並無過甚密的不正常男女交往關係。阿國所指2023年1月28日晚間11時至29日凌晨期間，是阿國片面質疑他們有不正當男女關係，進而逼迫小萱聯絡他出面。

除了小萱的證詞外，並無其他客觀證據能證明，且小萱與阿國感情不好，甚至在2023年1月29日，阿國表示如果她不說出跟誰出去，就不讓她回家，可知曉萱早已受阿國精神及語言上暴力許久，且二人尚在同居，其證詞偏頗阿國，甚至有配合作偽證的疑慮，他並未在平日與小萱有過於親密或發生性行為。

郭男指出，他雖然有在2023年1月28日入住精品飯店，這是因為他習慣如果當天有應酬或要加班時，就會到商旅住宿過夜休息或工作，當時是2023年農曆年節而且即將開工，他有加班的需要入住商旅。

小萱在年節期間，曾向他抱怨與阿國相處不和，在2023年1月28日主動要求與他見面，當下告知正在加班，若要見面只能約在飯店，當天2人僅有閒聊，小萱就離去，並未發生逾越男女分際的行為。

法官認，小萱作證時表示，與郭男僅發生性行為1次，且發生的時間、地點等細節均有所交代，顯非小萱憑空杜撰，而2023年1月28日小萱表示僅與郭男同在飯店，並未發生性行為，實難認小萱有配合阿國作證的偏頗維護之情。

法官考量，郭男所為顯已逾越通常社交禮節範疇，而足以干擾婚姻之本質，破壞阿國對於婚姻和諧圓滿之期待，及對於配偶之一方忠誠義務之要求者，郭男不法侵害配偶權，導致阿國精神受到痛苦。日前依法宣判，以20萬元為適當，應予准許。可上訴。