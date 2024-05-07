從2018年美中貿易戰開打，大陸半導體產業面臨西方強力圍堵，原以為大陸就此倒下，但實際狀況讓南韓媒體跌破眼鏡，大陸的實力並沒有被削弱，不僅在智慧型手機與顯示器產業展現實力，半導體方面也取得不錯成果，與最初的預期不同。

亞洲時報提到，南韓企業在顯示器與智慧型手機產業輸給大陸，只剩下半導體還可以說嘴。南韓手機品牌在大陸的影響力下滑，今年第一季三星在大陸折疊手機市場僅佔5.9%，從去年的11%腰斬。

不僅如此，OLED面板市場上，大陸企業的表現也超越南韓，今年第一季大陸的中小型OLED出貨量佔全球市場53.4%，比去年第四季的44.9%一口氣成長8.5%，首次在該市場超越南韓。

報導提到，南韓雖在半導體市場取得領先，但大陸企業來勢洶洶，南韓企業的影響力也會下修。大陸強力推動產業發展，已經打破原先所預測，即美國長期的打壓會讓大陸產業競爭力衰退。

南韓世宗大學教授黃勇植不諱言，在美國及西方國家強力制裁的背景下，大陸能在短期內改善產業狀況，甚至在技術上有所突破，確實很不容易。