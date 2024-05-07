葉姓女子與謝男是夫妻， 婚後育有一名未成年獨子，雙方2022年9月28日協議離婚，並約定獨子的權利義務之行使或負擔，由葉女單獨任之。獨子出生前，謝男就已入監服刑，2022年9月假釋出監後，僅給付過2次扶養費用，隨後便失去聯繫、行蹤不明，葉女未讓獨子融入娘家家族的生活，向法院訴請變更從母姓。

法院審理，謝女指控，謝男出獄後不曾來探視獨子，也未再負擔獨子的扶養費用，獨子與她及娘家家人同住，對母系家族存在有高度的社會生活聯結及家族認同感，如果更改姓氏從母，將有助於融入母親家族的生活。

而且，謝男對於未成年獨子顯有未盡其保護或教養義務之情事，為維護未成年子女之最佳利益，依民法第1059條第5項之規定，聲請宣告變更未成年獨子姓氏為母姓「葉」。

葉女母親到庭作證時指稱，外孫8個月大開始，就是由她在照顧，外孫是在花蓮出生，除女兒有請育嬰假的期間之外，都是她跟她先生在帶。

葉母說，她第一次見到謝男是女兒懷孕時，之後就沒有再看過，之後就是先生帶她跟女兒去監獄探視，但她也沒有見到謝男，出獄之後都沒有看過他。葉母表示，寫男沒有來看過小孩，出獄後也都沒有來過。

法官審酌，葉女與謝男已經離婚，獨子由葉女照顧扶養迄今，謝男不曾探視也僅給過扶養費用1至2次，與獨子關係十分疏離，參諸姓氏乃個人在社會生活活動中之代號，本身雖無有利或不利之區分，然姓氏與人格、名譽、身分地位有密不可分之關係，並為人格權之一部分，而受憲法之保障。

姓氏的選擇應尊重子女的意願，才能達到實質尊重及貫徹保護子女最佳利益之目的，基於符合照顧的現況，且葉女獨子到庭也表示，「想跟媽媽姓葉」，法院對其意願自應予以尊重。法官認，葉女獨子變更姓氏對其應較為有利。從而，葉女之聲請為有理由，應予准許。