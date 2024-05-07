日圓近日貶破34年來新低，日圓換台幣逼近「快要除以5」的門檻，讓許多哈日族超開心，抓緊時間搶換日圓。「中時財知道」獨家採訪到日圓匯率專家，有「日圓先生」封號的榊原英資，他在1995年到1999年間擔任日本財務省官員，當時美國柯林頓政府加強要求日圓升值，他接掌日本財務省國際金融局長一職時，日圓匯率狂升到1美元兌80日圓，榊原英資成了日圓匯率的關鍵舵手。他在國際間大力傳達「日圓理應貶值」的論調，也透過大量的干預操作，等他1999年卸下日本財務省財務官一職時，日圓匯率已狂貶到1美元兌150日圓。紐約時報因此稱他「Mr. Yen」也就是「日圓先生」，國際財經界更給他這樣的讚譽和評價「他擁有一個時代，以一人之力改變市場」、「外界會因為他的直言不諱和果斷行動，而記住這位人物」。

獨家！日元貶勢喊停? 專訪「日圓先生」預測投資時機 【中時財知道】EP10謝明智

早在去年七月，「日圓先生」榊原英資就神準預測，今年日圓兌美元可能跌破160，並指出日本當局可能傾向出手干預以支持日圓匯率。很多人關心日圓還會繼續貶值嗎？「日圓先生」榊原英資受訪時表示「日圓兌美元價格不會跌超過160多圓，還可能會逐漸升值到130日圓左右」，因此現在買入日圓或許是個適宜的時機。

而日圓在4月29日當天，日圓對美元匯率一度貶破160大關，創下34年來新低紀錄後，又急速升值到154日圓，「日圓先生」榊原英資認為是日本央行介入的結果。「我認為日本央行並不希望看到日圓急遽貶值。和日圓下跌相比，日圓走強對日本有利」。而日圓貶值可能導致亞洲鄰國貨幣競貶嗎？日圓先生榊原英資認為可能會對韓國產生影響，而近期人民幣下跌，也可能與日圓貶值有關。