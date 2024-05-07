有些人屬於無肉不歡，卻又怕胖。營養師高敏敏表示，只要聰明選擇肉的「部位」簡單烹調，就能降低熱量，牛肉建議選菲力，羊肉建議選前腿與腰脊肉，豬肉選腰內肉、松坂肉，雞肉則挑雞胸與雞里肌肉，若是選錯部位，可是差很大，以同樣重量的雞肉來看，雞屁股熱量即是棒棒腿3倍之多。

高敏敏在臉書粉專PO文指出，肉食控對肉類又愛又恨，想吃又怕胖，以下就牛、羊、豬、雞常吃肉類，做出低熱量首選建議。

■牛肉：含有大量肌氨酸、維生素B6，對於人體好處多多。

*挑選少油部位：菲力是牛的腰內肉，此部位運動量少、肉質最軟嫩好吃，且油脂含量低。

*切除肥肉部分：吃肥肉並不會增加飽足感，只會增加熱量，一定要記得切除。

*烹調：使用川燙、乾煎、烤等方式，撒點海鹽和天然香料，就非常美味了。

■羊肉：含維生素、礦物質、支鏈胺基酸等營養，是冬天鍋物常出現的肉類。

*挑選少油部位：例如前腿肉片、腰脊肉，是相對來講脂肪含量低的部位。

*醬料、湯減量：吃羊肉爐常會喝下好幾碗的湯，連肉片都要涮上厚厚的醬料，小心不知不覺中，吃進過多的鈉、熱量。

*烹調：以川燙、乾煎為主，偶爾可使用烤、滷等方式。

■豬肉：常見的食材，但是含脂量高。

*挑選少油部位：腰內肉、松坂肉等部位油脂較少、熱量較低，避免花字輩五花肉、梅花肉。

*拒絕加工食品：例如香腸、熱狗、火腿等，不僅脂肪量高、鈉含量更高。

*烹調：使用川燙、乾煎、烤、滷等方式，少用炸、糖醋、紅燒。

■雞肉：含有豐富的蛋白質，且去皮即去油。

*挑選少油部位：雞胸肉、雞里肌等部位油脂較少、熱量較低。

*去皮更健康：雞的脂肪大多都藏在皮下，同樣是100克，雞屁股熱量高達452卡，其中蛋白質9克、脂肪45.9克；一樣重的棒棒腿熱量151卡，可是蛋白質是雞屁股的2倍有18克，脂肪僅7.8克。

*烹調：以川燙、乾煎為主，偶爾可以使用烤、滷等方式，就是不要用炸的。

高敏敏也提醒，在外吃肉時，盡量以全熟為主，多吃其他蛋白質食物來替代高油脂的肉品，建議均衡攝取豆、魚、蛋、肉，也不要忘記搭配蔬菜水果，這樣才是營養又均衡。