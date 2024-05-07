一名男子因尿道流膿診斷感染淋病，他心想與女友半年沒愛愛，自己治療即OK，不料，1個月後，不僅男子再染淋病，女友也中鏢，但根本沒愛愛的兩人，為此大吵一架，醫師納悶之餘，詢問情侶生活史，原來是兩人內褲一起洗，才會持續互相傳染，經要求兩人穿2周免洗內褲，才終結淋病。

泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專PO文指出，這對情侶起初是男方先來就診，自稱最近有危險性行為，接著尿道流出濃稠分泌物，內褲沾滿膿汁，經採檢診斷是淋病，用藥治療後改善，但他要求男子若有性伴侶，也要帶來治療，男子回女友在國外，上禮拜剛回來，兩人半年都沒有性行為，應該沒問題。

呂謹亨指，過了1個月，男子帶女友一起就醫，原來女友也有排尿灼熱、陰道分泌物多症狀，檢驗後發現也是淋病，給藥治療後，症狀也改善了。再過不到半個月，男子又回來了，一樣是尿道流出分泌物，這對情侶在家還大吵一架，因兩人很久沒有性愛了，不懂為何女生會被傳染？且男生怎麼這麼快就復發？這時他突然想到，一開始男生滴滿濃稠分泌物的內褲。

呂謹亨於是詢問「你們的內褲有分開洗嗎？」原來這對情侶治療期間，衣褲還是像往常般丟在一起洗，結果淋病就此沒完沒了，經他建議兩人穿免洗內褲後，過了兩週，經過藥物治療，穿過的內褲每天丟，果然淋病就沒有復發了。

呂謹亨指，若感染性病，除建議不要性行為，與其他人的衣物也要分開洗，或改穿免洗內褲，才不會傳染他人，其實，免洗內褲這招，他也常常建議割包皮、結紮術後的患者使用，避免傷口悶熱潮濕，或是清潔沒有做好，感染發炎。