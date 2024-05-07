光陽於3月底發表全新車款KYMCO「大樂Dollar」，即是看中當代人越趨多元、不受限制的享樂思維與生活型態，在FunTech Scooter多功能車的基礎上，打造出一款以機能成就造型、以設計形塑風格，提供騎士多樣化生活樂趣的車型。
據廠方車輛資料，大樂Dollar不僅具備全新研發高強度且輕量化的車架、雙層鋼管結構腳踏板，更導入光陽最新專利「翻Tech」車架，具備OneTouch一鍵鎖定兩段式平台，輕鬆在載人與載物雙模式中快速切換，用創意突破框架、用科技實現樂趣。
大樂Dollar提供125及150兩種動力共3個車型，再依碟煞與ABS+ISG等不同配備，再加上可供選擇的霧海藍、泥湖綠、珍珠白、冰霜銀等車色，可衍生出11個車款，售價8萬7500元起，這次搶先試駕車為頂規的大樂Dollar 150 ABS版，售價為9萬9500元。
在動力方面，試駕車搭載全新研發的ISG引擎，不僅採用德國Continental噴射技術，並擁有同級最省油的潔淨科技，提供44.8 km/L一級油耗的表現（碟煞版更擁有45 km/L一級油耗），至於125機種可達52.3km/L 二級油耗，全車系亦具備大扭力、無聲啟動等高品質動力。
實際騎乘，大樂Dollar 150 ABS版的起步力道飽滿，受惠於汽車級SPFH 490高張力鋼管的車身結構，行駛的動態予人平穩的感受，值得注意的是8L超大油箱可提供超長續航，重車才有的駐車燈與超車燈，以及引擎斷電熄火開關，再加上手煞固定器等配備，大幅提升車輛的規格。
這次試駕另一讓人驚豔的是具有多變化功能的「翻Tech車架」，具備OneTouch一鍵鎖定兩段式平台，輕按一下側邊按鈕即可將後座墊翻轉直立，露出後載平台，而且後載平台還可一一鍵伸長，加大載物的機能，最高可達40kg荷重，若再透週配件固定，即可變身外送小哥或轉換為環島熱血騎士。可以預見，大樂Dollar帶給車主的將是各式創意生活的具體實現。
伴隨新車上市，即日起至31日，光陽現正推出大樂 Dollar購車樂享多重優惠，優惠內容如下：
1.購車就送購車金6000元（直扣）。
2.分期享24期零利率、獨享「神盾」防護保障。
3.再贈6000元中油加油金或8000元精品抵用券（二擇一）。
4.再享3000元精品加購價。
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