一名女子在網路上抱怨，她與男友同居，晚上洗澡前，男友突然把她按在門上，就像偶像劇一樣，來了一個深情的吻，吻完還拍一下屁股，沒想到老娘火來了，男友就這樣放她去洗澡了，心想可能洗完澡就要進入正題，就開心地去洗澡了。

沒想到洗完澡吹完頭髮，他躺在床上關了燈，又來個晚安親親，手還不停地挑逗敏感地方，老娘的火又再度點燃，結果…….就這樣他睡著了！

女子在網路《Dcard》抱怨，並說明給各位男性聽，如果沒有要做壞事，不要沒事亂挑逗，火都被點燃了，結果啥都沒做，害我半夜上來論壇抱怨，請各位男性千萬別這樣。

網友看到這篇抱怨文，紛紛留言表示：「這種時候當然要禮尚往來，弄他雞雞讓他睡不著」、「雖然有點難為情…但還是建議妳直接說」、「假如是我這樣做，可能會被揍」、「騎上去啊」、「看來他不懂情趣就只能使出大絕招了」、「幫他吸兩口後，你就學他睡覺，這樣不就好了。」、「下次口時偷偷咬他丁丁報復一下」、「當然是以牙還牙啊，一樣把他弄到有fu，然後就突然不要」。