民眾黨主席柯文哲2024總統大選失利，不過就拿下369萬票，位居第三。近日也有民眾擔憂2028總統大選是否又是三腳督，而國民黨將來會派出的人選也非常令人期待。對此，前立委沈富雄6日就表示，「韓國瑜如果最後出頭，代表國民黨選總統，而不是盧秀燕，他一定輸」，引發討論。

沈富雄6日在廣播節目《POP大國民》中表示，「盧秀燕的老公是台中的望族，跟本土的混得很好，但混的再好，國民黨的牛鬼蛇神、孤臣孽子都沒死心」，沈富雄提到，「現在這整個國民黨，目前韓國瑜有模有樣，做了院長就像個院長，他現在在仰望，有人告訴我他選總統的心又回來了」。

至於韓國瑜有沒有機會替國民黨問鼎2028，沈富雄認為，「就看國民黨裡頭的合縱連橫，但韓國瑜如果最後出頭，代表國民黨選總統，而不是盧秀燕，他一定輸」，沈富雄最後也說，「這就是彼得原理，你一定要爬到你不適任的位置才會完蛋，你已經有一次了，難道還要再第二次嗎？」