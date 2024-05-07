大陸第3艘航空母艦「福建艦」現正進行第1次海上試驗，不過近日在微博上傳出一張照片，在東海伴隨福建艦海試的居然是136杭州飛彈驅逐艦，這讓許多陸網友震驚。對此，前空軍副司令張延廷6日就表示，「杭州艦是一個現代級的飛彈驅逐艦，我認為他在這邊執行戒護任務，現在的福建艦出去沒有艦載機，只是整個性能的海試，利用這時候，也把自己的近迫防禦系統做測試」，引發討論。

張延廷6日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「杭州艦是一個現代級的飛彈驅逐艦，我認為他在這邊執行戒護任務，他也改裝為垂直發射系統，也滿現代的」，張延廷提到，「它比較強的是在防空，有的軍艦是在獵潛、有的是反艦，杭州艦強處在防空，因為航空母艦也要防止來自於空中的威脅」。

張延廷說，「所以福建艦他的紅旗-11飛彈，跟近迫的防禦系統，每1分鐘1萬發」，張延廷指出，「如果來自空中威脅過來的時候，最外面有戰機在巡邏、巡弋，然後有飛彈驅逐艦、巡防艦、護衛艦，如果最後都突破了，還是要靠航母自己」。

張延廷最後認為，「現在的福建艦出去沒有艦載機，只是整個性能的海試，利用這時候，也把自己的近迫防禦系統做測試」。