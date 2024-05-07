總統蔡英文八年任期將屆滿，5日南下一連跑了三間台南廟宇參香祈福，都在府城立委林俊憲的選區，但林俊憲因為另有行程，由同仁代表；而同樣有意參選台南市長的陳亭妃反而大陣仗現身，引發討論。曾任台南市議員的國民黨立委謝龍介強調，綠營認為台南只要初選過了就等於當選，所以會把所有資源拱下去。目前基層民調，在三個月到半年內，其他人加起來也比不過陳亭妃，但那之後還有半年，所以她初選會很困難。

「因為這是總統送的匾，一般廟方不會通知其他...這個有一點刻意安排的。這個主委我很熟啊！」謝龍介6日在《國民大會》節目提到，市長到了、議長到了、議員到了，可是林俊憲這邊沒去。這個當然，他們從1月13日選完的隔天，就開始進入初選。八年前也是一樣，選完以後就進入初選，初選選了將近兩年！所以他們才會講說：光是初選就花了一、兩億！為什麼？因為他們認為台南就跟他們桌上的東西一樣。

「只要初選過了，就等於是當選嘛！（主持人謝曜州：就西瓜嘛）」謝龍介強調，過去他們是這麼認為，所以現在初選，他們就把全部的資源一直拱下去。那一天在麻豆代天府五王廟，那是大事，三年一科，就是五王遶境，結果陳亭妃跟林俊憲都去了。「一樣，她們兩個選擇不同車。那不同車，就只能一個來跟我同車啊！」郭國文也不跟陳亭妃同車，他雖然要選主委，但選擇支持林俊憲，他們就是擺明了全部要挺林俊憲。

謝龍介直言，陳亭妃在基層，坦白講，如果三個月到半年以內的民調，郭國文、林俊憲、甚至包括其他人，加起來都贏不過她！（謝：但是半年後呢？）後面還有一年半，「所以你要知道，半年後，後面還有一年半啦！她會很困難！」