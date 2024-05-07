國民黨立委徐巧芯質疑外交部援助烏克蘭1千萬美金難監督流向，協議指定「捷克衛生科技院」（CHTI）執行，並直接匯款進CHTI帳戶造成後續稽核困難，實際有沒有援助烏克蘭，不得而知。名嘴歷史哥李易修指出，CHTI其實是由行業協會跟教育機構跟私營部門所組成的代表，負責人就是當地捷克醫材聯盟的副主席，完全私相授受太誇張，官方網站聯成立時間也沒有，很像那種一頁式網站詐騙。所以這案子很黑，非常荒謬。

「這個案子其實很黑啊！我有去做功課。」歷史哥6日在《頭條開講》節目提到，這個機構叫CHTI，他根本就不是什麼官方機構，翻成「科技院」本身就有問題，他的英文名字叫「institute」，翻成科技院好像有官方的感覺？

「我唸給大家聽，他是由『行業協會跟教育機構跟私營部門所組成』的代表，啊直接破案！」歷史哥指出，這個負責人，他就是當地捷克醫材聯盟的副主席，「完全私相授受！這太誇張了，你在台灣買烏茲再送過去都可以。」

歷史哥質疑，這個機構專門在幹嘛？這個機構專營把人道物資送到戰區，但是他不是公益團體。然後這個網站超級奇怪，它成立時間也沒有，到底具體由誰來組成也沒有。他說他執行烏克蘭政府的計畫、執行捷克政府的計畫？結果只有一條新聞，再往下點沒東西了。

歷史哥直言，「很像那種一頁式網站詐騙的那種官方網站！所以這真的是非常地荒謬。」