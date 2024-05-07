據大陸央視新聞報導，當地時間5月6日下午，中國國家主席習近平在巴黎愛麗舍宮同法國總統馬克宏舉行會談。習近平表示，中法要堅持獨立自主，共同防止「新冷戰」或陣營對抗；要堅持互利共贏，共同反對「脫鉤斷鏈」、「築牆設壘」。

習近平指出，很高興應邀在中法建交60週年之際，對法國進行第三次國事訪問。希望通過這次訪問，同總統先生一道，傳好歷史的接力棒，開啓兩國關係面向下一個60年的新徵程，為世界和平穩定和人類發展進步作出新貢獻。

習近平表示，為此，雙方應該堅守獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的建交初心，並為其注入新的時代內涵。在當前世界百年變局、亂局下，中法要堅持獨立自主，共同防止「新冷戰」或陣營對抗；要堅持相互理解，共同促進多彩世界的和諧共處；要堅持高瞻遠矚，共同推動平等有序的世界多極化；要堅持互利共贏，共同反對「脫鉤斷鏈」、「築牆設壘」。