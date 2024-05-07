烏克蘭戰局危急，俄羅斯大軍不斷突破防線，俄羅斯已決心在5月9日勝利日之際，打下重要據點。前空軍副司令張延廷指出，即使有陸軍戰術飛彈，火力也不是長時間的。現在烏克蘭平均1個禮拜丟掉1個台北市的面積，烏國總統澤倫斯基下令死守，因為整個戰況不利了。

張延廷6日在《盧秀芳辣晚報》節目提到，在沒有掩體的狀況之下，他這個集束炸彈一散開，對人員殺傷，會造成非常大的戰損。問題是，這個只是陸軍戰區飛彈、戰術飛彈，類似海馬斯，第一個是火箭彈，第二個就是陸軍戰術飛彈，那陸軍戰術飛彈上面裝的是集束炸彈，就會造成人員大量的殺傷。但是問題是，他的量是有限的，在當下可能會造成一些戰果，但是用完之後，所能造成的戰術的成果就會相對地有限。

「現在我看，大概平均一個禮拜要丟掉一個台北市面積！大概是這個樣子，你看他節節敗退嘛！」張延廷直言，現在目前的整個戰線是在巴赫姆特的西側，然後烏克蘭的軍隊也是屬於戰術撤退，因為不撤退的話，他整個就要被圍殲了。所以要趕快撤退，因為沒有補給線了。

張延廷表示，現在澤倫斯基叫他的部隊死守，問題是一死守之後，他整個精銳都會沒有了。他現在已經沒有辦法了，為什麼要下令死守？狀況不利了！死守就是讓烏克蘭的失土，不要那麼快喪失，但是整個來看，平均一個禮拜丟掉一個台北市，這樣整個來看，對烏克蘭是不利的。

「那現在剛好，長程的火箭過來了，問題是，只是階段性的。不是永續性、不是長時間的！」張延廷強調，所以能補一時的火力，但是沒有辦法完全阻遏俄軍的攻勢。所以整個來看，對烏克蘭還是屬於不利的狀況。