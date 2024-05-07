濱海投資宣布，全資附屬深圳市濱海能源與新天綠色能源全資附屬河北建投新能供應鏈管理訂立天然氣購銷合約，由河北建投新能以具有競爭優勢的氣價，向深圳濱海能源供應充足天然氣，有助於豐富集團華北地區天然氣資源池，增強氣源統籌調度。