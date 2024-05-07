河北│濱海投資與河北建投新能 訂立天然氣購銷合約 04:472024/05/07 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 濱海投資宣布，全資附屬深圳市濱海能源與新天綠色能源全資附屬河北建投新能供應鏈管理訂立天然氣購銷合約，由河北建投新能以具有競爭優勢的氣價，向深圳濱海能源供應充足天然氣，有助於豐富集團華北地區天然氣資源池，增強氣源統籌調度。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光寶投資高雄再加碼 楠梓新地標「高雄光寶大樓」開工動土 中市一國小校舍老舊 掏空、漏水樣樣有 校方爭取整建 《觀光股》雲品參與政府標案 台東2新據點年底試營運 #濱海 #天然氣 #建投新能 #河北 #訂立 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 《傳產》新竹5大熱門申貸路段 關埔重劃區這條路奪冠 14:382024/05/06 財經 台中福華大飯店攜手西螺福興宮 今年端午推神加持福興粽搶市 20:432024/05/06 財經 聯賣真的厲害！郭紘睿轉職永義房屋第2個月 便刷新單月成交紀錄 09:382024/05/06 財經 「新冠剋星」mRNA 疫苗技術 將用來對付腦癌 23:402024/05/06 國際 政院投156億改善高雄台積電聯外交通 議員曝：還欠3拼圖 20:172024/05/06 生活 G7聲明淘汰1能源！粉專爆：這才是電費一定要漲的原因 21:232024/05/06 政治 民企座談會 陸發改委促產業向「新」而行 12:332024/05/06 兩岸 新纖、力鵬攜手紡拓會 推功能性紡織品循環生態系統 19:012024/05/06 財經 台灣價值全面提升 營建、金控風起雲湧 05:002024/05/06 財經 徵才新模式 超商7日起駐點三重銀髮服務據點 13:012024/05/06 生活 明達醫新廠動工興建 拚2026年完工 12:252024/05/06 財經 支持核二、三延役！童子賢首度明確表態 曝「大膽建議」：電價可大降30％ 08:082024/05/06 政治 《生醫股》明達醫桃園八德新廠動土 拚2026H1完工 11:482024/05/06 財經 環狀線修復需4.42億誰買單 新北捷運局這麼回 14:382024/05/06 生活 解析70年全球海洋大數據 助益新能源的開發 12:542024/05/06 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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