大陸財政部最新公布，今年第一季，全國一般公共預算收入人民幣（下同）60,877億元，年減2.3％。對此財政部副部長王東偉解釋，主要是2022年製造業中小微企業部分緩稅在2023年前幾個月入庫，拉抬了2023年第一季的基數，同時，2023年年中推出的四項減稅政策也影響今年財政收入減少，預算收入因此下降。在支出方面，第一季全國一般公共預算支出69,856億元，年增2.9％。