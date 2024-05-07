數字看中國│今年Q1公共預算收入 達人民幣6.08兆元
大陸財政部最新公布，今年第一季，全國一般公共預算收入人民幣（下同）60,877億元，年減2.3％。對此財政部副部長王東偉解釋，主要是2022年製造業中小微企業部分緩稅在2023年前幾個月入庫，拉抬了2023年第一季的基數，同時，2023年年中推出的四項減稅政策也影響今年財政收入減少，預算收入因此下降。在支出方面，第一季全國一般公共預算支出69,856億元，年增2.9％。
大陸財政部最新公布，今年第一季，全國一般公共預算收入人民幣（下同）60,877億元，年減2.3％。對此財政部副部長王東偉解釋，主要是2022年製造業中小微企業部分緩稅在2023年前幾個月入庫，拉抬了2023年第一季的基數，同時，2023年年中推出的四項減稅政策也影響今年財政收入減少，預算收入因此下降。在支出方面，第一季全國一般公共預算支出69,856億元，年增2.9％。
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