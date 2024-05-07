以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的戰爭持續近7個月，以軍即將對加薩走廊南部拉法市（Rafah）發動攻勢，但英媒6日指出，哈瑪斯已接受埃及和卡塔爾提出的停火建議。然以色列官員表示，哈瑪斯接受的是埃及提出的「軟化」版本，以方不會接受。此外，以色列軍方今晚再次呼籲加薩走廊南部拉法市的民眾撤離，以軍仍準備對當地展開地面行動。

去2023年10月，哈瑪斯閃電突襲以色列後，以軍進入加薩走廊殲滅哈瑪斯份子已7個月，以軍堅稱，拉法藏匿數千名哈瑪斯份子，不拿下拉法就無法取勝。以色列軍方6日宣布，作為「有限範圍的疏散行動」，以色列軍方鼓勵拉法（Rafah）居民撤離這座加薩南部的城市。

哈瑪斯的聲明指出，哈瑪斯領袖哈尼耶已告知卡塔爾總理和埃及情報部門首長，哈瑪斯接受了他們的停火提議。暫時未有協議詳情。然據外媒報導，以色列方面尚未立即對此事發表評論。

根據以色列日前向哈瑪斯提出的停火草案內容，哈瑪斯在第一階段停火釋放的人質數量將不多於40名，換取在以色列囚禁的巴勒斯坦人獲釋；以色列同時容許迦薩地帶南部與北部之間的人員自由流動，及撤走在當地部分兵力；第二階段停火包括在迦薩實施一段時間的「持久平靜」，是以色列對哈瑪斯堅持「永久停火」作出的妥協。

目前已知，哈瑪斯接受埃及和卡達所提停火提議的相關細節尚未公布，包括外界矚目的停火會持續多長時間，以及這對被關押在加薩走廊（Gaza Strip）的以色列人質有何影響。

以色列官員回應，哈瑪斯聲稱接納的停火條款，並非以方同意的條款，當中包括以色列無法接受、影響深遠的內容。

至於哈瑪斯官員則指出，接受調停國提出的停火提議後，「現在就看以色列如何反應」。

值得注意的是，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，對於哈瑪斯接受停火表示歡迎，期盼以色列也可做出相同的決定。