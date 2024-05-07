登山步道發現屍體！昨（6日）下午2時許，台北市有民眾報案稱，信義區虎山登山步道旁廢棄工寮內有白骨，員警趕赴現場，一具遺骸躺臥工寮椅子上，身軀已無血肉，僅剩骨骼及衣物，模樣駭人。警方追查確定，死者為69歲謝姓男子，已被通報失蹤16年，初判無他殺跡象，已通知家屬指認並報警檢察官相驗以釐清死因。

信義區虎山登山步道是很多踏青民眾行走之地，然昨日卻在步道上發現駭人屍體。現場見一具遺骸躺臥椅上，身軀已無血肉，僅剩骨骼及衣物，初步研判已死亡多時，且現場無外力入侵及打鬥痕跡。

員警並於現場發現疑似死者的手機、錢包等個人物品，警方採集遺骸的DNA等生物跡證進行比對，從中鎖定身分。

經警方調查，確認死者為69歲謝姓男子，且謝男於2008年就被家屬通報失蹤。

信義警分局查訪工寮周邊，居民表示該處已許久無人進出，均未發現異常情事。附近民眾表示，謝姓男子長期獨居於該廢棄工寮，去年還有看到人，但鮮少有交流，不清楚對方是失蹤人口。