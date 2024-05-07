國民黨立委徐巧芯質疑外交部透過捷克援助烏克蘭1千萬美元的流向一事，被外交部認為洩密。外交部召開記者會反擊，外交部長吳釗燮批徐巧芯踩到四底線，表示將提告徐巧芯。對此，徐巧芯6日晚間在臉書表示，外交部罵她造假後又提告，等於證明她的說法為真，「不用擔心，接下來，我還會繼續爆料」。

國民黨團6日在立法院舉行記者會，指控外交部對援烏案說謊。徐巧芯表示，台捷醫療相關協議，1000萬美金指定由「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計畫，匯款直接進到CHTI帳戶，實際上有沒有援助烏克蘭？因稽查困難，根本不得而知。

協議當中還有30至40％要採購台灣醫材，她說，2024計畫已有300萬美元進到戶頭，目前台灣醫材採購如何？是否有公開招標遴選？CHTI主持人Petr Foit今年3月曾經來台，是不是就在討論這份計畫，要求外交部「要不要拿出會議記錄？」

外交部長吳釗燮表示，徐巧芯直接在媒體面前公開機密文件，絕不能容忍踩法律底線，近期將對徐提告洩密罪。外交部發言人劉永健表示，我國外交處境特殊，只要台灣和理念相近國家進一步合作，就會受到阻撓，甚至試圖破壞，這是外交部以密件處理備忘錄文件的主因。但相關文件均依照法定程序送立法院備查，立委均可調閱，「所謂密約根本是無稽之談！」

針對揭露援烏涉洩密，外交部將告徐巧芯一事。徐巧芯6日晚間在臉書貼文指出，認為告她不就是證實她的說法，也喊話絕對不向執政黨低頭，還會再繼續爆料。

以下為徐巧芯臉書回應：

外交部前一天才以「空穴來風」、一切「公開透明」，罵我造假；隔一天告我「洩密」，不就證明了我的說法為真？

大家都願意援助烏克蘭，可是先前明明可以直接捐款，怎麼後來變成要透過第三個國家幫忙？

一千萬美金，不是小數目；中間回頭採購的醫材300-400萬美金，是否有公平的採購機制？

捷克醫材商3月來台訪問，12月就拿到這麼大的案子，沒有貓膩嗎？

以上三個問題，不都是一個民主國家的政府該堂堂正正的回答的嗎？可是沒有。

我擔任立法委員的初衷，就是為大家追出真相。如果所有政府想要掩蓋的事情，包含當初的疫苗、雞蛋，連這次名為援助烏克蘭實際上是提供給捷克CHTI的一千萬美金的事件，都用「密件」遮掩，不就是要讓立法委員無法發聲、無法追查嗎？

倘若民進黨政府不想讓你發現的事，就統統用「密件」當成緊箍咒，那政府不就會成為一隻巨大的怪獸，再沒有人能監督它嗎？

我知道，明天外交部要對我提告。歡迎。那是外交部的權利。吳釗燮部長的失態、任內斷交八國、夜襲梗圖追殺，如今行政官員要告中華民國的立法委員，也可以說見怪不怪了。

然而，身上沒有污泥沒有傷痕的，算不上將軍。我在選擇政治這條路的時候，早就有了覺悟。

我仍然堅持不對執政黨低頭，選擇堅定站在人民的這一邊，監督政府的這一邊，守護納稅錢不被濫用的這一邊，大聲說出真相。永遠永遠永遠都會如此。

不用擔心，接下來，我還會繼續爆料。