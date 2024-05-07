韓國啦啦隊女神李多慧，去年加入「樂天女孩」在台掀起一股熱潮，今年跳槽改當味全小龍女的「Captain」，風波不斷，一度傳出她和「樂天女孩」總隊長籃籃鬧不合、和身旁的200公分經紀人有曖昧情，以及見面會割韭菜等負面新聞。時報周刊CTWANT日前直擊李多慧結束2場粉絲見面會，開心和家人、籃籃等人慶功，身邊不只有經紀人相陪，還有另一名護花使者相伴，不難看出她的好人緣。

結束見面會的李多慧和她爸媽，被工作人員簇擁著準備上車。（圖／本刊攝影組）

李多慧和她爸媽抵達慶功現場。（圖／本刊攝影組）

4月4日深夜11點多，結束連續2場粉絲見面會活動的李多慧，在數名工作人員陪同離開會場，同行的還有特地從韓國飛來支持的父母，一家3口搭上廂型車離開。約莫10分鐘，一行人抵達市民大道下車，李多慧身邊還有一名黑衣工作人員拿著相機貼身拍攝，記錄著李多慧完成活動、與父母難得的台灣時光。隨後他們邊拍邊走進一家日式燒肉店，在見面會主持活動的前戰友籃籃沒多久也抵達餐廳會合。

沒過多久被傳和李多慧不和的籃籃也到場，還帶著狗狗讓李多慧自拍。（圖／本刊攝影組）

籃籃早一步離開，但李多慧爸爸非常熱情地到店外歡送。（圖／本刊攝影組）

次日零點16分，李多慧和籃籃一起走出餐廳，2人到籃籃車邊，籃籃從車上抱下愛犬「咪路」給李多慧抱，接著2人自拍留念，由李多慧親自掌鏡自拍，2人小聊一會才回到餐廳。不久後，籃籃便與隨行助理準備離開，離去前還在門口和語言不通的李多慧爸爸寒暄，最後開心揮手道別。

聚會還沒結束，李多慧沒找傳緋聞的200公分經紀人陪同，與另一名白衣男子在店外講話。（圖／本刊攝影組）

李多慧和白衣男子兩人前往便利商店購物，白衣男貼心地扛起戰利品。（圖／本刊攝影組）

雖然李多慧先前清空IG好友關注，連樂天女孩們也被退追蹤，遭批「過河拆橋」、「忘恩負義」，她到小龍女圓隊長夢，也被懷疑和前隊長籃籃不合，但2人親自打破不合傳聞，籃籃不僅擔任李多慧粉絲見面會主持人，連帶事後的慶功宴也沒缺席，看得出賓主盡歡；而當天不只籃籃力挺，樂天桃猿啦啦隊的DJ「山G哥」也現身在慶功宴，可見李多慧和前同事仍保持友好關係。

白衣男子與李多慧邊吃冰棒邊聊天一同走回店內。（圖／本刊攝影組）

兩人一路都有說有笑話講個沒完。（圖／本刊攝影組）

凌晨1點半左右，李多慧與一行人走出店外，和一名白衣男子連跑了2間便利商店，採購了一大袋零食之外，白衣男子更霸氣地把戰利品扛在肩上，剩下空出的右手則是拿著冰棒，和李多慧邊走邊吃，2人一路有說有笑。令人好奇的是，該男子不是平時和李多慧同進同出的「200公分韓國經紀人」，而是身高相仿的另一名男子，當晚白衣男不僅幫忙陪伴採買，也幾乎隨時陪伴在李多慧身邊，友好互動程度令人好奇他的真實身分。

樂天桃猿啦啦隊的DJ「山G哥」也現身在慶功宴，可見李多慧和前同事仍關係友好。（圖／本刊攝影組）

吃到半夜聚餐終於結束，200公分經紀人僅目送李多慧與家人搭車離開，一家人前往飯店休息。（圖／本刊攝影組）

「慶功宴」在近2點才結束，眾人走出餐廳後，又在門口聊了一會兒，眾人才相互鞠躬道別。隨後，男子「200公分男」等人陪同李多慧走到路邊，目送李多慧與父母上車，返回下榻的飯店休息。

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