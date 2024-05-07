財富女神王宥忻靠著精準的投資眼光，在30歲前就努力賺到10億身家，為了不讓已經上國中的兒子和女兒的人生輸在起跑點，經過多方考量，她決定把一雙兒女送到日本沖繩學英語，還豪花4千萬日幣在當地置產，王宥忻透露：「這趟去也直接買房子了，我們買在來客夢購物中心的正對面，離學校大概10分鐘路程。」

回憶20多歲開公關公司辦房地產的活動，因SARS疫情讓房產大跌，當時王宥忻看準後勢一定會上漲，用低於市價的價格，訂了10間套房預售屋，半年後就大漲3倍，最後獲利1千萬，「當大家恐懼的時候就是機會來臨，買房最重要的就是價格決定獲利的空間，也因為通貨膨脹的關係，所以買房子很保值，又能夠透過貸款安全增加槓桿也增加獲利空間」。

王宥忻對於小孩的教育非常重視。（圖／翻攝自王宥忻臉書）

這次買下永旺夢樂城沖繩來客夢對面的3房預售屋，王宥忻坦言：「因為現在日幣很便宜，也發現沖繩當地因為有美軍，所以在北谷區6百多萬台幣的房子，大概1個月可以收到3萬多的房租，而且每一年都以10%到15%穩定漲價。」讓她立即下訂買房，而頭期款的部分則是5%。

提到疫情之前在東京購入的房產，王宥忻說：「當時是花4500萬日幣買下，現在房價已經飆到7900萬，再加上每個月28萬的租金，投資報酬率算是挺高，當時我是貸款4成，所以租金扣掉貸款每個月大概有現金流9萬日幣。」

王宥忻投資房產多年，她透露沖繩房產每年都以10%到15%穩定漲價。（圖／固力狗提供）

對於孩子的教育非常重視，王宥忻直言：「我們二個孩子本來唸私立國際學校，後來決定都轉到公立的學校，把補習班及私立的預算轉到沖繩學英語，用沉浸式的方式，讓孩子做分時學習。」透露原本是想把小孩送到歐美或澳洲學英文，但是經過分析比較後，她發現PGC小小國際人的沖繩國際教育在飛行時間、安全指數還有最重要的是美食及玩樂體驗，學費等CP值是最高的，「我們也比較過東京的國際學校，學費比起東京的大概7折左右，一年大概200萬日幣有找，等於比台灣1年私立的還低」。

至於學校環境，王宥忻透露在當地一班15個孩子加上老師16個，都是孩子的開口對象，「向兒子下課到公園，喜歡籃球的他就直接和當地青少年就打起籃球來了，為了玩，就有講英文或是日文開口的動機，不是單純想著去學英文，這就是給孩子一個對的環境，孩子會自然找到出路及長出能力」。

靠著精準的投資眼光，王宥忻在30歲前就努力賺到10億身家，連養草泥馬都能為她帶來商機。（圖／固力狗提供）

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