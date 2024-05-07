美國科技新聞網站《The Information》報導，此在微軟內部稱為MAI-1的全新AI語言模型，可能最快在本月稍晚舉行的Build開發者大會上提前亮相。

報導指出，MAI-1比微軟之前訓練過的小型開放原始碼模型要「大得多」，意味該AI模型需更高的成本。

為提升MAI-1的效能，微軟動用大量配備輝達GPU的伺服器。MAI-1的參數量約5,000億個；OpenAI的AI模型GPT-4參數量1兆個；微軟上月推出的自然語言模型Phi-3 Mini，只需38億個參數。

《The Information》引述知情微軟員工披露，MAI-1由新聘的執行副總裁兼人工智慧部門「Microsoft AI」執行長蘇里曼（Mustafa Suleyman）負責開發。蘇里曼為Google DeepMind共同創辦人，也是前AI新創公司 Inflection執行長。