邱姓姊弟不滿年幼時，父親常酗酒藉故不工作，多次閒賦在家，歷次均長達數個月，不僅未負擔家用，還因缺錢花就恐嚇他們的母親，若要不到就偷母親辛苦打2份工的錢，邱父還經常暴力相向，甚至因財務問題與母親爆口角，就縱火把他們住的公寓整棟燒了，因此向法院訴請免除扶養義務。

法院審理，邱姓姊弟主張，從小都是仰賴母親兼2份工作辛苦扶養，父親缺錢花用就多次偷竊母親金錢，還為索討金錢恐嚇母親，並多次酒後對他們3人言語恫嚇、暴力相向，導致他們每晚都心生害怕、難以入眠。

他們讀國高中時，父親仍持續酗酒暴力習慣，2004年2月10日，父親酒後騷擾全家、毆打他們及母親，並將他們3人趕出家中，母親因不堪長期家暴，在2004年6月15日與父親離婚，他們的親權由母親單獨負責，之後父親就未與他們共同生活，也未提供扶養費用。

不料，2009年7月2日父親與母親因財務問題發生口角，父親竟在凌晨到他們住的公寓縱火，最後經法院判刑全案確定。

邱姓姊弟的母親作證時指稱，邱男結婚時有工作，但隔沒多久又沒工作，婚後工作有一天沒一天，沒有給付生活費或扶養費，常常給3元要5元，離婚之後，邱男假借看小孩就來家裡，但不是偷錢或就是借錢。

2009年7月1日因為機車所有權問題，雙方意見不同，邱男就放火燒了整棟公寓，裡面住了很多人，她跟孩子3人躲在後陽台才幸免於難，離婚後邱男沒有給付過扶養費，婚前就家暴，喝醉就被他用拳頭打，還對孩子們呼巴掌或體罰，三更半夜不讓他們睡覺，要他們起來背書。

法官審酌，邱男在孩子們年幼時，就未給付扶養費，與孩子的母親離婚後，也未曾扶養，且僅因與孩子母親間財務問題就縱火燒房子，堪認邱男無正當理由，未盡對未成年子女的扶養義務，身為直親血親卻又無故為身體及精神上不法侵害行為，且情節重大。

日前依法判決，若強令邱姓姊弟等負擔邱男的扶養義務，明顯有失公平。因此，依民法第1118條之1規定，邱姓姊弟請求免除對邱男的扶養義務，核無不合，應予准許。可上訴。

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