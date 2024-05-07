一直以來，中鋼(2002)的股東會紀念品最受到股民歡迎，今年送出的是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，只要持股1,000股以上的股東，即可憑委託書兌領股東會紀念品1份，就連零股股東也有領取資格，股民只要在5月20日至6月16日期間完成電子投票，便可在6月26日至6月28日持相關文件至指定地點領取，也能在6月19日股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

而長榮(2603)去年股東會紀念品送出「保溫隨行杯」，引發民眾大排長龍，今年送出的「薄毯」也延續熱潮，不少民眾都趁著上班前去兌領。

另外，今年華南金(2880)的股東會紀念品也相當吸睛，送SNOOPY事事如意碗組，既可愛又實用；台新金則送出方形密封易撥罐、中信金送出不鏽鋼雙層隔熱多功能碗，同樣走實用路線。

近期爆發經營權之爭的誠美材(4960)也下了重本，股東會紀念品為法國知名品牌Luminarc玻璃微波保鮮盒，適用於存放和加熱各類食物，希望讓股東在烹飪或備餐時，增添方便性。特別的是，就連持股未滿1,000股的股東也能兌領，只要以電子方式行使表決權或是親自出席股東會，便能領取。