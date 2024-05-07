南韓親子綜藝節目《爸爸！我們去哪裡？》，當年找來多位男星帶著自家兒女參加；父親與孩子間的真實互動，深受觀眾喜愛。即便節目結束多時，這幾位孩子們的近況仍受到外界關注；其中成東

鎰女兒成彬，當年出演時年僅4歲，如今已經15歲的她，近照曝光後立刻引發熱議，更一度登上韓網熱門。

成東鎰當年帶著大兒子成俊一同參加節目，至於二女兒成彬則偶爾會入鏡，天真可愛的模樣加上特別喜歡黏著爸爸，讓許多觀眾印象深刻。在節目結束後，成彬有時會在螢幕前曝光，但自從她將重心放在學業上後，就沒再公布過近況。

直到近日成東鎰妻子突然曬出女兒照片，當中可見她將頭髮綁起，身穿華麗的舞蹈服裝擺著姿勢，相當有名模的架式。而她的身材比例及大長腿，更是讓人驚艷。另一張照片中，她綁起馬尾，穿著休閒，五官十分清秀，與小時候沒有太大差別，甚至比起過去更加有氣質。

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照片曝光後，立刻掀起一陣討論，不少網友大讚「嗚哇 好神奇」、「不是...什麼時候胳膊和腿都長那麼長了」。據悉，成彬對於藝術舞蹈相當有興趣，過去還曾參加過比賽，讓粉絲感嘆時光流逝，「真的是一路看她長大」、「那時那個孩子？長這麼大了？」、「別人家的孩子怎麼這麼快就長大了」。

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