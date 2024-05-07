台中一名男子日前到火雞肉店用餐，吃到一半身體突然像「石化」動不了，救護人員到場發現是低血糖所致。營養師林冠良表示，低血糖好發於餓肚子與吃飽飯後兩個時機點，此時快給患者吃糖或喝糖水即可緩解，要提醒的是不要給沒用的代糖，或吸收不夠快的巧克力，這種救命時刻「給糖最好」。

林冠良在臉書粉專PO文指出，從症狀來看，上述台中男子整個頭腦大當機，確實是低血糖症狀之一，低血糖可發生在2個時間點，一個是餓肚子時，一個是吃飽飯後，男子應該是餓肚子時，因他正準備要吃火雞肉飯，還沒吃就當機了。

林冠良指，吃飽飯後當機情況，就是血糖一下飆太高，又一下被降到太低，那個昏昏欲睡的感覺，其實也是低血糖。究其原因，會有這樣的情況，都是跟自身的血糖調控不良有關，比如一般人在餓的時候並不會馬上就當機，還會有一些保護機制。

林冠良指，低血糖案例其實也不是很少見，救護人員被採訪時也表示基本每天都會有類似案例通報，從這裡我們也可以知道，一般大眾只有看過這種神奇的報導之後才會知道有這種事情，而醫療相關人員早已見怪不怪。

林冠良指，如果發生低血糖的狀況，處理方式很簡單，如果還可以進食，就給糖水或糖果，目的就是補糖，所以不要選什麼代糖，那種沒有用，或者可直接吊葡萄糖水。

林冠良提醒，有很多人說巧克力也可以，但其實巧克力是油糖混合物，吸收速度不夠快，在這種緊急的情況下，用最簡單的糖就好，不要覺得糖沒有用，糖是萬惡的東西，糖在關鍵時刻還可以救命，看你怎麼用罷了。