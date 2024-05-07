前總統陳水扁因案保外就醫，但屢遭外界批四處亮相生龍活虎，全無病態，而「特赦扁」的議題也始終在國內政壇反覆被討論、並成為爭論焦點。最新消息傳出，總統蔡英文已決定在卸任前特赦陳水扁，並會透過聲請沒收扁家已被扣案的11億元不法所得的方式，降低社會衝擊。

《鏡週刊》今（7）日報導，蔡英文有意在卸任前特赦扁，依知情人士透露，目前幕僚研議的方向，是針對陳水扁被判刑確認的龍潭購地案等4大弊案，由蔡英文根據總統職權行使特赦，再據《赦免法》第3條給予免除其刑執行；而陳水扁一旦獲得這種特赦，未執行完的刑期就不必再坐牢，只是他仍是有罪之人，若認為自己無罪，就要向憲法法庭聲請裁判審查，或請檢察總長向最高法院提起非常上訴。

報導指出，幕僚認為特赦陳水扁最棘手的難題，是被戲稱為「海角7億」的11億餘元不法所得該如何處理；目前因確定案件向法院聲請沒收約3億元已入國庫，而尚在查扣中的有8億餘元僅屬資金凍結，若陳水扁獲得特赦，這些錢恐將全數發還扁家。此外，扁家被查扣的豪宅、珠寶也會解凍，恐坐實總統貪污可保有犯罪所得的批評，而《刑法》沒收新制可望化解此一難題。

報導提到，為避免衝擊過大，將針對扁家已扣案的11億餘元犯罪所得全部聲請沒收，至於二次金改等因病停審案件，除了陳水扁，被告還包括前總統府副祕書長馬永成等人，依法無法特赦，將留待司法後續審理。

報導轉述，有黨政人士直言，若陳水扁被特赦，在政治面上應能消除藍綠因此事造成的對立狀態，可建立和諧的政治環境。但報導也坦言，特赦陳水扁仍是高度的政治性議題，一旦蔡英文作出決定，勢必讓藍綠角力再起，台灣社會紛擾是否會因特赦而暫時休止、或是有更大動盪？仍有待觀察。