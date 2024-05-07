彰化縣芬園鄉社口郵局孫姓郵務士，上月26日豪雨中執勤途中遭倒塌的黃花風鈴木砸中身亡，讓人不捨的是，他還傳訊給友人提醒「下雨天走路騎車開車要小心」，不料卻遇憾事。目前家屬正擬提出國家賠償告訴。12日母親節當天，孫男告別式將在南投殯儀館舉辦，同時由靈車載返芬園郵局，對生前工作場所與同仁進行最後巡禮，郵局同事將前往列隊致敬

阿姨表示，孫姓郵務士未婚，當兵退伍後就開始當郵差，送信已送了20幾年了，在地方上幾乎大家都認識，工作相當認真，且為人很熱心，也很孝順，加上個性和善，與民眾互動良好，人人都稱讚，發生這樣不幸的事，她相當難過。

家屬則表示，原本媽媽還難以接受事實，但近日也慢慢接受愛兒離去的事實，目前已選定在母親節當天舉辦告別式。

上月26日中午12點27分獲報，芬園鄉彰南路一段發生路樹倒塌壓到郵差的意外。經查，騎機車的芬園鄉社口郵局孫姓郵務士（48歲）遭倒塌的黃花風鈴木砸中，救護人員到場後，路過的堆高機協助將倒塌的路樹抬起，將孫姓郵務士救出送草屯佑民醫院搶救，醫院判定到院前死亡。

彰化郵局副理陳樂明指出，接到消息很傷痛，孫姓郵務士因公殉職，將派員協助處理其後事。孫員還有80歲的母親，會從優辦理因公殉職的撫恤，而因是在執行公務時遭路樹壓死，該棵路樹屬於國家的設施，本起意外是否符合國家賠償，也會提供家屬包括聘請律師等的法律協助。