以色列即將進攻加薩走廊南部大城拉法，以色列昨（6）日要求拉法東部居民撤離後，6日晚間拉法東部傳出多起爆炸，不過華府認為以軍還沒展開大規模軍事行動，目前的攻擊規模仍「有限」。另外外媒指出，以色列戰車已經進入拉法，將在未來幾小時內占領拉法關卡（Rafah crossing）的巴勒斯坦一側。

美國有線電視新聞網（CNN）取得影像及畫面顯示，6日晚間，拉法傳出多起爆炸，當地媒體報導，發生爆炸的位置在以色列稍早下令撤離的拉法東部。

CNN政治、全球事務分析師拉維德（Barak Ravid）引述2名知情人士指出，以色列軍隊將在未來幾小時內接管拉法關卡的巴勒斯坦一側。

《以色列時報》（Times of Israel）於當地時間7日凌晨報導，在沿著埃及與加薩邊境的費城走廊（Philadelphi Corridor）戰鬥後，以色列軍隊及戰車挺進拉法關卡的加薩一側。據埃及「開羅新聞電視」（Al Qahera News TV）捕捉到的關卡附近畫面，影片中傳來猛烈的槍響及爆炸聲，以及軍用無人機飛越的嗡嗡聲，影片中沒有看到人員過境。

Footage from the Egyptian side of the Rafah crossing where gunfire can be clearly heard in the background. pic.twitter.com/RsvPJO4vSj — Joe Truzman (@JoeTruzman) May 6, 2024

美聯社引述匿名巴勒斯坦維安人員及埃及官員指出，以色列戰車已進入拉法，距離拉法與埃及的關卡僅200公尺。

另外美國官員透露，美國正在密切監控拉法的爆炸消息，並且對局勢進展感到擔憂，但不認為以軍已對加薩南部展開大規模軍事行動。拜登政府至今仍反對以色列對拉法展開地面進攻，美國官員強調，截至目前，他們相信拉法遭受的攻擊規模仍「有限」。

另外路透社引述美國官員指出，華府的目標在於阻止以色列對拉法人口稠密的地區進行大規模軍事行動，目前以色列似乎沒有這麼做。

埃及「開羅新聞電視」也引述一名埃及官員指出，以軍目前的行動規模仍有限，以色列官員也已通知埃及，在拉法完成目標行動後將撤軍。