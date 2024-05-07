法務部調查局最近修正實施16年的「調查局辦理血緣關係鑑定案件收費標準」，全面調高費用，過去每名受驗者收費6000元，將提高至7000元，每加驗X、Y染色體STR基因序列型別(Y-STR、X-STR)費用將調高至2000元；粒線體DNA(mtDNA)輔助鑑定，將調高至3000元，另增加非唾液、血液之特殊檢體鑑定費用，每一受驗人加收新台幣2500元，漲幅極大。

調查局鑑識科學處受理機關團體或民眾申請血緣關係鑑定案件，或受法院囑託進行鑑定，其鑑定的型態，包括親子關係鑑定、手足或半手足關係鑑定、祖孫關係鑑定、遠親關係鑑定等。由於調查局長年受託鑑定，且鑑定技術精良，因此鑑定結果深受民眾及法院信賴。

調查局表示，血緣鑑定以區別率最高之21個STR核心點位進行STR基因型分析，依需要輔以粒線體DNA序列分析法、Y STR與X STR基因型分析法，一等親血緣關係確認率可高達99.99％以上，其他親等確認率亦可達99％以上。

目前調查局進行血緣鑑定的收費費用，是依據2008年7月訂定的「調查局辦理血緣關係鑑定案件收費標準」，迄今已約16年。過去的收費標準有3大類，分別是1.基本鑑定項目，每一受驗人收費新台幣6000元。2.X、Y染色體STR基因序列型別(Y-STR及X-STR)輔助鑑定項目，每一受驗人每增加一項，加收新台幣1500元。3.粒線體DNA(mtDNA)輔助鑑定項目，每一受驗人加收新台幣2300元。

但由於收費標準已有多年未調整，因近年物價、成本變動，調查局最近依據《規費法》規定檢討血緣鑑定費用，因此修正「調查局辦理血緣關係鑑定案件收費標準」，全面調整收費標準，此外，調查局考量非唾液、血液之特殊檢體鑑定，需額外處理流程及試劑，經成本分析計算後，也增訂收費基準。

調查局調漲後的鑑定費用，共有4大類，包括1.基本鑑定項目，每一受驗人收費新台幣7000元(增加1000元)。2.Y-STR及 X-STR輔助鑑定項目，每一受驗人每增加一項，加收新台幣2000元(增加500元)。3.mtDNA輔助鑑定項目，每一受驗人加收新台幣3000元(增加700元)。4.非唾液、血液之特殊檢體鑑定，每一受驗人加收新台幣2500元。