習近平與馬克宏共與會見記者各表烏俄戰爭出路。當地時間5月6日下午習近平在巴黎愛麗舍宮與馬克紅會談後共同會見記者。新華社）

中國大陸國家主席習近平當地時間5月6日下午，在巴黎愛麗舍宮與法國總統馬克宏會談後共與會見記者。法國一直強調的重要議題烏俄戰爭的出路，馬克宏總統在記者會發言中對中國「不出售任何武器」和「向莫斯科提供任何援助」的「承諾」表示歡迎。習近平說：「對烏克蘭危機，中方已經多次闡明立場，中國既不是危機的製造者，也不是當事方，參與方，但我們沒有隔岸觀火，而是一直積極為恢復和平發揮積極作用，同時，中方反對利用烏克蘭危機甩鍋，抹黑第三國，煽動新冷戰。」

大陸央視新聞用戶端7日報導，習近平指出，很高興應馬克宏邀請，在中法建交60周年之際，再次對法國國是訪問。他與馬克宏總統舉行了富有成果的會談。我們一致認為，中法關係具有珍貴歷史、獨特價值和重要使命，雙方要傳好歷史的接力棒，弘揚中法建交精神並為其賦予新的時代內涵，開啟中法關係下一個60年的新征程。

法國廣播公司報導，在法中領導人發言前，愛麗舍宮官員宣讀了兩國簽署的涵蓋了兩國企業在農業食品、能源和可持續發展、交通、金融和航空等領域簽署的十多項商業合約。

對於中國領導人在法中建交六十年之際對法國進行的國是訪問，愛麗舍宮一直強調的重要議題烏克蘭戰爭的出路，馬克宏總統在記者會發言中對中國「不出售任何武器」和「向莫斯科提供任何援助」的「承諾」表示歡迎。他表示：「我們尊重中俄兩國的古老聯繫，以及兩國在幾個世紀時間內穩定關係的努力，鑒於這段複雜的歷史，法國歡迎中國當局承諾不向莫斯科出售任何武器、任何援助，並嚴格控制出口可用於軍事目的的兩用貨物。他說這是習近平一年前說的，今天也再次重申。

在談到「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭」時，馬克宏表示，他熱衷於與中國「保持密切對話」，而巴黎則打算利用習近平到來的機會，確保北京不會轉向明確支持俄羅斯的戰爭努力。馬克宏強調，西方沒有「尋求莫斯科政權更迭的方法」 。馬克宏還對中國國家主席在今年夏天巴黎奧運會期間「要求所有衝突各方」達成「奧林匹克休戰」的「意願」表示歡迎。

習近平在隨後的講話中也表示，國際不太平，但作為聯合國安理會常任理事國和負責人大國，中國願與法國一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。

習近平說：「對烏克蘭危機，中方已經多次闡明立場，中國既不是危機的製造者，也不是當事方，參與方，但我們沒有隔岸觀火，而是一直積極為恢復和平發揮積極作用，同時，中方反對利用烏克蘭危機甩鍋，抹黑第三國，煽動新冷戰。」 他指出，歷史反覆說明，任何衝突只能通過談判解決，呼籲各方重啟接觸對話，支持適時召開俄烏雙方認可，各方平等參與，共與討論和有和平方案的國際峰會，支持構建均衡、有效、可持續的歐洲安全方向。

另外，習近平在講話中說他非常高興第三次來到法國，也歡迎馬克宏總統再度訪中。表示中國支持法國辦好奧運會，歡迎更多法國人前去中國，中方決定將法國遊客赴中免簽政策延長至2025年底， 支持增開上海至馬賽的直飛航線，他也提到了150年前法國人參與建造了中國福建船政這這段歷史。

關於簽證，法國政府周一也宣布，將為中國出差或來法旅遊人員發放簽證提供便利 。這項措施將允許他們進出法國參加各種貿易展覽會和商務會議，而無需在每次入境時申請簽證。

愛麗舍宮在隨後公布的聯合聲明中也表示，兩國元首重申共與致力於深化法蘭西共和國總統 2023 年 4 月 5 日至 7 日對中國進行國是訪問期間達成的共識，開闢新的合作途徑。兩國元首深信，兩國持續對話對於找到應對全球挑戰的持久解決方案十分重要，決定加強中法關係在全球問題國際治理中的推動作用。