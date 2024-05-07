前立委余天女婿陳鑒，涉嫌擔任詐騙集團車手頭遭警方逮捕，並在背包發現疑似200萬贓款，不過他極力撇清，強調是公司主管派他來收錢，而非詐騙集團，還掏出前立委余天的國會助理名片佐證。但根據調查，陳鑒每個月開銷近20萬元，是因為擔任車手一天能賺到10萬，才願意鋌而走險。

根據《鏡週刊》報導，陳鑒對外宣稱在母親開設的建設公司上班，實際月薪只有3萬多塊。由於好友多是富二代，因此陳鑒出手相當揮霍，每個月至少花費20萬，常常入不敷出，才在友人轉介下擔任詐騙集團車手頭。據悉，陳鑒是詐騙集團第二層車手頭，「出勤」一次就能抽2％現金當報酬，初估一天至少賺到10萬。如今陳鑒至少犯案5次，得手上千萬，名下財產已被檢方下令凍結。

根據警方調查，第一線取款車手與第二線車手頭，多是靠著詐騙集團專用「工作手機」聯繫。目前已經掌握到10多名車手及2名U盾幣商，準備近日收網逮人。余天得知女婿擔任車手詐騙後，認為行為太過可恥，怒斥：「我最討厭就是詐騙集團，怎麼可以去騙人，真是不要臉！」甚至要求法院要判久一點，讓陳鑒受到應有懲罰。至於李亞萍也氣到不行，說整個人像是腦充血，痛斥畢生最恨詐騙集團，「恨不得砍頭，他們就該判無期徒刑或死刑！」